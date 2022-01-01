В Новогоднюю ночь сотни людей пытались попасть на закрытую Красную площадь

Власти столицы объяснили ограничения необходимостью соблюсти коронавирусные меры, однако полиция почему-то называла это «техническими причинами», сообщает интернет-издание SOTA. Незадолго до полуночи у заграждений собрались толпы людей, у многих из них не было защитных масок. В это время, судя по видеокадрам агентства Reuters, по главной площади страны ходили полицейские с собаками. А Манежная площадь была настолько заполнена, что людям приходилось залезать на парапеты. Среди пришедших было немало трудовых мигрантов. Как отмечает SOTA, в какой-то момент силовики стали почти поголовно требовать у них документы, а затем поодиночке уводить в автозаки.

Когда же стало понятно, что на Красную площадь не попасть, пришедшие отправились встречать Новый год на Никольскую и другие близлежащие улицы, где никаких ограничений не было. Не наблюдалось там и особых мер безопасности. Судя по кадрам в социальных сетях и Телеграм-каналах, люди обнимались, пели песни, танцевали и смотрели салют.



Столичные власти ситуацию пока не комментировали. Также не известно, отпустили ли задержанных мигрантов.