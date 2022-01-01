В «Роскосмосе» уверены, что российский модуль «Наука» эффективно проработает на МКС до 2030-го года

Власти США одобрили продление соглашения по использованию орбитальной станции до конца этого десятилетия. При этом ранее в правительстве России и «Роскосмосе» не исключали, что Россия выйдет из проекта МКС в 2025-м году, чтобы создавать национальную орбитальную станцию.