В «Роскосмосе» уверены, что российский модуль «Наука» эффективно проработает на МКС до 2030-го года

Власти США одобрили продление соглашения по использованию орбитальной станции до конца этого десятилетия. При этом ранее в правительстве России и «Роскосмосе» не исключали, что Россия выйдет из проекта МКС в 2025-м году, чтобы создавать национальную орбитальную станцию.
2022-01-01T13:39:00+03:00
2022-01-01T13:39:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:39, 01 января 2022
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