В Грузии прекратили голодовку члены партии, основанной Михаилом Саакашвили

Они сделали это по просьбе бывшего президента, сказал лидер «Единого национального движения» Ника Мелия. В своем видео в Facebook он заявил, что решено перейти на следующий этап борьбы. Мелия отметил, что он не будет связан с насилием. В партии говорили, что в массовой голодовке участвовали несколько сотен человек. Михаил Саакашвили держал голодовку 50 дней в знак протеста против задержания. В канун Нового года его перевели из военного госпиталя обратно в тюрьму города Рустави.