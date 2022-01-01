Глава СК поручил изучить обращение противников концерта в Новосибирске немецкого музыканта Тилля Линдеманна

Об этом сегодня сообщили в ведомстве. Певец, известный по группе Rammstein, должен выступить 26-го января. Активисты из Новосибирска призвали этого не допустить и обратили внимание на то, что Линдеманн имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных клипов.