Глава СК поручил изучить обращение противников концерта в Новосибирске немецкого музыканта Тилля Линдеманна

Об этом сегодня сообщили в ведомстве. Певец, известный по группе Rammstein, должен выступить 26-го января. Активисты из Новосибирска призвали этого не допустить и обратили внимание на то, что Линдеманн имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных клипов.
2022-01-01T13:36:44+03:00
2022-01-01T13:36:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 01 января 2022
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