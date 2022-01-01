В России впервые с сентября за сутки выявлено менее двадцати тысяч новых инфицированных коронавирусом

По данным оперативного штаба, в Москве обнаружили около 2,5 тысяч заболевших, что на несколько сотен меньше, чем накануне. За сутки в Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом. Накануне – 69. По всей стране – 847 летальных исходов. На днях агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники в правительстве России о том, что власти ожидают новой волны из-за штамма «омикрон» в январе.
2022-01-01T13:35:24+03:00
2022-01-01T13:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 01 января 2022
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