В России впервые с сентября за сутки выявлено менее двадцати тысяч новых инфицированных коронавирусом

По данным оперативного штаба, в Москве обнаружили около 2,5 тысяч заболевших, что на несколько сотен меньше, чем накануне. За сутки в Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом. Накануне – 69. По всей стране – 847 летальных исходов. На днях агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники в правительстве России о том, что власти ожидают новой волны из-за штамма «омикрон» в январе.