В аэропорту Шереметьево, по данным сервиса «Яндекс — Расписание», отменены более 60-ти рейсов

В других столичных аэропортах такой ситуации нет. С чем это связано, пока неизвестно. В Шереметьево на данный момент задержаны два самолета, во Внуково – три и три рейса отменено. В Домодедово пять задержано. При этом текущая погода в столице не мешает выполнению рейсов. Нет ни сильного ветра, ни обильного снегопада.