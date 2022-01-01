В аэропорту Шереметьево, по данным сервиса «Яндекс — Расписание», отменены более 60-ти рейсов

В других столичных аэропортах такой ситуации нет. С чем это связано, пока неизвестно. В Шереметьево на данный момент задержаны два самолета, во Внуково – три и три рейса отменено. В Домодедово пять задержано. При этом текущая погода в столице не мешает выполнению рейсов. Нет ни сильного ветра, ни обильного снегопада.
2022-01-01T13:34:03+03:00
2022-01-01T13:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 01 января 2022
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