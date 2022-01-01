Папа Римский Франциск в своем обращении похвалил тех, кто остался верен чувствам солидарности, и не поддался греховным искушениям: «Время пандемии усилило чувство недоумения во всем мире. Вначале ощущалась солидарность, но после этой фазы, появилось искушение, когда «каждый стал сам за себя». Но, слава Богу, у нас снова взыграло чувство ответственности. Выбор этот исходит от Бога, Иисуса Христа, который раз и навсегда запечатлел в нашей истории путь своего первоначального призвания. Быть всем братьями и сестрами, детьми одного Отца».

Папа Римский Франциск добавил, что в условиях пандемии семьям живется не просто.