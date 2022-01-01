Последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений

Тенденция может сохраниться.

Средняя глобальная температура на Земле за период с января по сентябрь минувшего года увеличилась на 1,09 градуса по Цельсию с 1850 по 1900-й годы, сообщили в ООН. Температурные рекорды на протяжении всего года фиксировали во многих странах. Так, например, в Новый год в Великобритании столбики термометров остановились на отметке в 15 градусов со знаком +. Никогда раньше таких показателей не было. Аналогичная ситуация и в самом северном штате Америки. На Аляске воздух прогрелся до 15,5 градусов.

Средние температуры растут и в России. Так, по данным Московского метеобюро, в столице минувший год оказался больше чем на 1,5 градуса теплее. Хотя при этом декабрь был немного холоднее привычного.

В ООН отмечают, что наступивший 2022 год побьёт новые рекорды, тенденция сохранится на ближайшие десятилетия. Во всемирной метеорологической организации выказали уверенность, что это напрямую связано с глобальным изменением климата, вызванного деятельностью человека.

Минувшей осенью в Глазго прошла конференция ООН по изменению климата. Страны-участницы договорились сдерживать глобальное потепление в пределах полутора градусов к доиндустриальному уровню.