Больничные листы россиян переводятся в электронную форму

Оформлять больничный в поликлинике, ставить печать и приносить листок на работу теперь больше не нужно. Исключение сделают лишь для тех, информация о ком составляет государственную тайну, находящихся под защитой и иностранцев. Для остальных процедура упростится. Врач заверит документ электронной подписью и сам внесет в электронную систему, доступ к которой есть, как у Фонда социального страхования, так и у работодателя. Фонд и компенсирует отсутствие сотрудника из своих средств. В этом году день будет стоить чуть больше 2 с половиной тысяч рублей. Те больничные, которые были оформлены в конце прошлого года будут закрываться еще по старым правилам. Как сообщает Российская газета , в прошлом году россияне стали чаще брать больничные. Прирост был вызван пандемией коронавируса.

В связи с этим правительство направило в фонд социального страхования дополнительно 53 с половиной миллиардов рублей.