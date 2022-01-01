Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что уже в этом году пандемия коронавируса закончится, тем не менее, ближайшие недели страну ждут испытания: «Предстоящие недели будут тяжелыми. Но по сравнению с тем же периодом прошлого года, теперь есть вакцина в качестве оружия против вируса. Вакцинация — лучший способ предотвратить его распространение. Я еще раз призываю пять миллионов непривитых сделать этот простой жест – воспользоваться вакциной. Возможно, этот год станет годом, когда мы выйдем из эпидемия, я хочу верить в это вместе с вами».

Макрон добавил, что с пандемией можно справиться, если люди будут вести себя ответственно.