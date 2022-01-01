Вероника Скворцова допустила, что новая вакцина от ковида может быть зарегистрирована в первых месяцах нового года

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова допустила, что новая вакцина от коронавируса «Конвасэл» может быть зарегистрирована в первых месяцах нового года.

Скворцова объяснила, что принцип работы новой вакцины основан на более эффективных механизмах воздействия на вирус.