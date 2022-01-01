В России за последние сутки выявлено около 20 тысяч случаев коронавируса впервые с конца сентября

Заболеваемость снижается уже седьмую неделю подряд.

Ежесуточный прирост уменьшился почти на тысячу по сравнению с вчерашними данными и на пять тысяч за неделю. Власти подтверждают, что заболеваемость идет на спад почти во всех регионах, но опасаются роста количества инфицированных уже после Нового года из-за распространения омикрон-штамма. Пока в России зафиксировано около сотни заболевших этим типом коронавируса. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что новый штамм на данный момент не циркулирует внутри страны, а все случаи – завозные. Но на ситуацию может повлиять рост числа контактов между людьми в праздничные дни. Ведомство подчеркивало, что иммунитет, полученный в ходе вакцинации, сможет защитить от омикрона и сдержать его распространение.

Помимо ежесуточного прироста в России снижается и смертность. По сравнению с максимальными значениями ноября она уменьшилась на треть и впервые с начала октября составила менее 900 летальных случаев за сутки.

Россия стала одной из немногих стран, которая на фоне роста заболеваемости коронавирусом по всему миру сообщает о снижении числа инфицированных.