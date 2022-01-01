22 отставных дипломата призвали Байдена обнародовать санкции, которые готовятся на случай вторжения России на Украину

22 отставных американских дипломата призвали президента Джо Байдена обнародовать санкции, которые Вашингтон готовит на случай вторжения России на Украину. В коллективном заявлении говорится, что план санкций необходимо довести до сведения Москвы сейчас, чтобы Кремль «имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется».

Среди подписантов – два бывших посла в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, еще два посла на Украине, а также советники по национальной безопасности и эксперты по России из администрации Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

О беспрецедентных санкциях против России президент Джо Байден предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина во время телефонного разговора в ночь на 31-е декабря. Тот в ответ пригрозил полным разрывом отношений двух стран. Сегодня Байден вновь заверил журналистов, что довел до своего российского визави серьезность своих намерений.

На вопрос, грозят ли России санкции, если войска будут удерживать на границе, Байден ответил, что не собирается вести публичные переговоры, но подчеркнул, что Путин не может двигаться в направлении Украины.

Прекращение войны в Донбассе сегодня назвал своей главной задачей в своем новогоднем обращении и президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению председателя партии «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева, реального военного конфликта между Россией и Украиной, Россией и Западом никто не хочет, но российское руководство своим ультиматумом загнало само себя в угол.

Переговоры по деэскалации конфликта на Украине и гарантиях безопасности России от НАТО продолжатся 10-го января в Женеве на уровне дипломатических ведомств России и США, 12-го в Брюсселе в рамках совета Россия-НАТО и 13-го в Вене по линии ОБСЕ.