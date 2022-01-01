В Германии остановили половину действующих атомных электростанций, передает агентство DPA. В ночь на 1-е января прекращена эксплуатация трех АЭС в Баварии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне. При этом полностью необходимый по закону демонтаж займет, как ожидается, не один год.

Теперь в стране работают всего три последних атомных станции, которые остановят 1-го января следующего года. Курс на полный отказ от атомной энергии Берлин взял после аварии на японской АЭС Фукусима в 2011-м году.