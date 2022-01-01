Французским производителям шампанского с сегодняшнего дня придется называть свою продукцию в России игристым вином

Слово «шампанское» они могут оставлять на этикетке, только если оно написано по-французски.

Официальный представитель производителя Moët & Chandon в России Ирина Корбит-Дауден сказала, что, по оценке компании, изменения в законодательстве не сильно ударят по их бизнесу: «Для нас все не сильно изменится. Мы все равно будет приклеивать оригинальную этикетку. А этикетка на русском языке с надписью «игристое вино» будет наклеена сверху».

Ранее компания приостановила поставки шампанского в Россию, однако позже согласилась с требованиями нового закона об игристых винах.