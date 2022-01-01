Российским пенсионерам проиндексировали выплаты почти на 6%

Средний размер пенсии, по данным Министерства труда и социальной защиты, теперь составляет в стране 18 521 рубль. Также индексации предусмотрены в 2023-м и 2024-м годах. Повышение затронет свыше 30-ти миллионов человек.

Увеличились также прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. эти величины с сегодняшнего дня составляют более 12,5 и без малого 14 тысяч рублей, соответственно. Повышение МРОТ автоматически приведет к росту всех выплат, которые привязаны к нему (пособие на детей и т.п.).

С прошлого года в России МРОТ рассчитывается по новой методике: теперь он привязан к медианной зарплате за предыдущий год, а не к определенной корзине товаров и услуг.