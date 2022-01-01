С 1-го января бумажные больничные листы в России окончательно заменяются на электронные, объявили в Фонде социального страхования. Электронные больничные начали выдавать в 2020-м году в условиях распространения коронавируса, чтобы повысить безопасность.
2022-01-01T12:36:03+03:00
2022-01-01T12:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 01 января 2022
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