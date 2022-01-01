За последние сутки в России зарегистрировали менее 20-ти тысяч новых случаев ковида впервые с конца сентября

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, зарегистрировали менее 20-ти тысяч новых случаев ковида впервые с конца сентября. В то же время выздоровели свыше 33-х тысяч. На Москву приходится менее 2,5 тысяч новых заболевших. На Санкт-Петербург и Подмосковье приходится менее полутора тысяч новых случаев.

Умерли менее 850-ти человек с этим диагнозом. Это минимальное значение с начала октября.