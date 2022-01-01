Умерла американская актриса, получившая шесть премий «Эмми», Бетти Уайт

Она скончалась, не дожив около трех недель до своего столетия.

О смерти артистки сообщил ее друг и агент Джеф Витжас, передает американский журнал People. Он не уточнил, что стало причиной. По некоторым данным, у Бетти Уайт не было заболеваний, которые могли привести к летальному исходу. Она умерла в своем доме в Лос-Анжелесе. Полиция узнала об этом еще вчера, но официальные сообщения поступили только сегодня.

Телевизионная карьера актрисы началась более 80 лет назад. Как подчеркивает американское издание TMZ, Бетти Уайт была одним из «первопроходцев» на развлекательном телевидении и до последнего вела активный образ жизни, была защитницей животных. Она стала известной по роли в сериале «Золотые девочки», который выходил с 1985 по 1992 год на канале NBC. Снималась Уайт и в фильмах. Среди них боевик «Ливень», мелодрамы «История о нас» и «Снова ты».

За свою жизнь Бетти Уайт получила множество наград, в том числе признание американской Гильдии актеров. Она шесть раз получала премию «Эмми» и двадцать три раза была номинирована на нее.