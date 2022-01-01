По меньшей мере двенадцать человек погибли в ходе давки в пещерном храме в индийском регионе Джамму и Кашмир

По меньшей мере двенадцать человек погибли, еще тринадцать пострадали в ходе давки в пещерном храме в индийском регионе Джамму и Кашмир. По предварительным данным, причиной инцидента стал спор паломников.

По версии свидетельницы, которая участвовала в паломничестве, люди погибли из-за плохой координации толпы полицейскими. Об этом она рассказала в интервью информационному агентству (ANI): «Полиция вела себя безответственно. Не были установлены перегородки около храма. Из-за чего образовалась давка из тех, кто выходил из святилища, и тех, кто входил. Полиция толкала паломников, а также размахивала дубинками, свистела в свистки. Это посеяло панику, и в мгновение ока возникла давка. Люди погибли, в том числе несколько детей и стариков».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тысяч индийских рупий (эквивалентно примерно такой же сумме в рублях) родственникам погибших и 50 тысяч рупий пострадавшим.