В России выявлен 19 751 случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 19 751 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 847 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 144 человека.

В Москве — 2472 заболевших.