В РФ вступило в силу распоряжение правительства, согласно которому госзакупки пяти силовых ведомств будут засекречены

В России вступило в силу распоряжение правительства, согласно которому государственные закупки пяти силовых ведомств будут полностью засекречены.

Министерство обороны, а также Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности и ранее не раскрывали детали заключаемых контактов по поставкам, в случае если они непосредственно касались гособоронзаказа. Теперь секретными станут вообще все тендеры, а к списку добавили Федеральную службу охраны, Росгвардию, а также подведомственные им учреждения и структуры. В пояснительной записке к законопроекту это объясняется тем, что по деталям договора можно судить о численности личного состава, профиле выполняемых работ и других деталях, представляющих государственную тайну. Эксперты же полагают, что нововведения могут нарушить прозрачность процесса и создать условия для нецелевых трат. В качестве примера приводятся многочисленные случаи закупок по ценам выше рыночных.

Роскосмос, невзирая на просьбы руководства организации, в список не попал.