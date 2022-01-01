В Швейцарии облегчили процедуру смены пола

Теперь для этого гражданам страны достаточно подать заявление и оплатить сбор в размере 75 франков (чуть больше 6 тысяч рублей по текущему курсу). Никакого медицинского освидетельствования не требуется. Причем делать это без согласия родителей можно будет уже с 16-ти лет. Пока в документах отсутствует возможность указать третий пол или отказаться от указания пола вовсе.

Также в Швейцарии с 1-го июля легализуют однополые браки.

