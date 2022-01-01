Последние семь лет стали самыми теплыми на Земле за всю историю метеонаблюдений, объявили в ООН

Средняя температура на Земном шаре в 2021-м году (по данным с января по сентябрь) была на одну целую девять сотых градуса по Цельсию выше средних значений за 1850-й – 1900-й год.

В октябре 2021-го в Глазго прошла конференция ООН по изменению климата, по итогам которой страны-участницы поставили цель сдержать глобальное потепление в пределах полутора градусов к доиндустриальному уровню.