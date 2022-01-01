На выставке «Экспо 2025» в Осаке проведут испытания связи формата 6G, пишет японская газета «Никкей». Специалисты телекоммуникационной корпорации NTT преступили к разработке базовой инфраструктуры для создания сети, которой смогут воспользоваться как участники, так и гости мероприятия.
2022-01-01T11:37:02+03:00
2022-01-01T11:37:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 01 января 2022
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