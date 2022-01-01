На выставке «Экспо 2025» в Осаке проведут испытания связи формата 6G, пишет японская газета «Никкей». Специалисты телекоммуникационной корпорации NTT преступили к разработке базовой инфраструктуры для создания сети, которой смогут воспользоваться как участники, так и гости мероприятия.