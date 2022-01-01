Грузовикам свыше 3,5 тонн с 1-го января для въезда в Москву будет круглосуточно нужен пропуск

В столичном департаменте транспорта рассказали, что порядок получения этого пропуска был упрощен.

Пропуска ввели в июле прошлого год, но сначала тих было нужно оформлять только для проезда с семи утра до одиннадцати вечера. Система пропусков призвана перенаправить потоки с Московской кольцевой автомобильной дороги на центральную. В мэрии заверяют, что ужесточение пропускной системы не повлечет за собой рост цен на продукты.