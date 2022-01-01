Президент Украины в новогоднем обращении назвал своей главной задачей – завершение военных действий на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении назвал своей главной задачей – завершение военных действий на Донбассе.

«К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше!», — сказал он.

Владимир Зеленский уверен, что эта цель осуществима.