Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии

За победу в грузовом зачете будет бороться команда «КАМАЗ-мастер», представлены россияне и в других категориях.

«Дакар» всегда считался одной из самых трудных гонок планеты, но вот уже второй год подряд к сложностям спортивным добавилась коронавирусная инфекция. Целый ряд пилотов и штурманов не смогут принять участие в соревнованиях из-за того, что накануне старта тест на коронавирус оказался положительным. А вот команда «МАЗ-СПОРТавто», экипажи которой выступают в грузовом зачете и являются прямым конкурентом российского «КАМАЗ-мастера», не смогла приехать совсем, и виной тому не здоровье, а санкции, наложенные США и Евросоюзом. В итоге у россиян в этой категории практически не будет соперников, впрочем, намного легче от этого многодневка не станет: почти две недели песка, дюн, камней, жары и более восьми тысяч километров пути, из которых половина приходится на скоростные участки. Впервые в истории «Дакара» в двух автомобильных зачетах (Т3 и Т4) поедут две россиянки: Татьяна Сычева и Мария Опарина.

Финиширует «Дакар» 14 января.