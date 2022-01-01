Игровую зависимость включили в обновленную Международную классификацию болезней

Документ включает в себя ряд дополнительных глав, среди которых и народная медицина. Всего же в нем насчитывается свыше 55 тысяч уникальных кодов для каждого типа недомогания, что позволяет мировому медицинскому сообществу универсально определять болезни.

Что касается игровой зависимости, этот диагноз будут ставить только в том случае, если человек отдает виртуальному миру большее предпочтение, чем реальному. При этом само пристрастие должно нанести серьезный ущерб личной, семейной и социальной жизни пациента за последний год.

Еще одним новшеством Международной классификации болезней в этом году стало включение в перечень приступообразного переедания, патологического накопительтсва и так называемого затяжного расстройства горевания.

Отдельное внимание в новой редакции документа уделили выгоранию. Если раньше ему было отведено всего одно предложение, то теперь этот термин расширен, и может применяться только в профессиональном контексте.

Правительство России еще в октябре прошлого года утвердило план мероприятий по внедрению в национальную медицину новой Международной классификации болезней