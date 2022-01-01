Новый канцлер Германии Олаф Шольц в своём первом новогоднем обращении обратил внимание на ситуацию с Украиной: «В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не подлежит обсуждению. Наша цель — сильная, суверенная Европа. Европа, живущая в соответствии со своими общими ценностями мира, верховенства закона и демократии».

Шольц напомнил, что с сегодняшнего дня Германия станет председателем в «Большой семерке». Канцлер считает, что для безопасности в Европе необходимо трансатлантическое сотрудничество.