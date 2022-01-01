В России увеличили МРОТ и проиндексируют пенсии

Минимальный размер оплаты труда вырастет практически на тысячу, до 13 890 рублей. Его уровень влияет на социальные пособия, включая выплаты семьям и доплаты к пенсиям, а также он служит ориентиром для работодателей при установлении зарплаты. Вместе с МРОТ прожиточный минимум вырос почти до 12,5 тысяч рублей. Он учитывается при оценке благосостояния населения и установлении ежемесячных пособий на детей. При этом оба показателя теперь рассчитываются по-новому и зависят от медианной зарплаты, а не продуктовой корзины. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее отмечал, что на повышение МРОТ и прожиточного минимума будет направлено около 30 миллиардов рублей.

Вырастет в текущем году и размер пенсий: социальные проиндексируют на 7,5%, страховые – почти на 6%. Повышение предусмотрено и в ближайшие два года.

Изменения уровня МРОТ, прожиточного минимума и размера пенсий затронут около 50 миллионов россиян.