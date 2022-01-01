Декабрь 2021-го в столичном регионе стал более чем на градус холоднее климатической нормы, объявили в Метеобюро Москвы и Московской области. В то же время в целом за год отклонение от многолетних значений — наоборот, более чем на полтора градуса вверх.

Также сегодня в ООН признали, что последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений в мировом масштабе.