Более десяти москвичей пострадали в новогоднюю ночь от пиротехники, сообщает со ссылкой на источник агентство «Интерфакс». По его данным, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Несколько человек госпитализированы.

Один из госпитализированных, по данным газеты «Московский комсомолец», мужчина в Большом Грузинском переулке, который получил травму глаз от искр петарды.