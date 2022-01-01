Зависимость от видеоигр официально признали расстройством

Ее включили в 11-ую Международную классификацию болезней, которая вступила в силу с сегодняшнего дня. В общей сложности в новом реестре более 55-ти тысяч видов болезней и травм. Всемирная организация здравоохранения одобрила его еще в 2019-м году.
2022-01-01T10:36:00+03:00
2022-01-01T10:36:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 01 января 2022
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