Зависимость от видеоигр официально признали расстройством

Ее включили в 11-ую Международную классификацию болезней, которая вступила в силу с сегодняшнего дня. В общей сложности в новом реестре более 55-ти тысяч видов болезней и травм. Всемирная организация здравоохранения одобрила его еще в 2019-м году.