Президент США Джо Байден завтра проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским

Главная заявленная тема обсуждения – наращивание военных сил России у границы с Украиной.

В ночь на 31-е декабря аналогичные переговоры американский лидер провел с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда Байден напомнил Путину о беспрецедентных санкциях в случае вторжения на Украину, а тот в ответ пригрозил полным разрывом отношений двух стран.