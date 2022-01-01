Власти США, Евросоюза, Великобритании выразили сожаление в связи с решением российских судов ликвидировать «Мемориал»

Власти США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады выразили сожаление в связи с решением российских судов ликвидировать международное общество «Мемориал*» и одноименный правозащитный центр. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент. В нем Россию призывают соблюдать свои международные обязательства в области прав человека.

Решение о ликвидации обоих «мемориалов» были вынесены 28-го и 29-го декабря.

Ранее российские власти признали «Мемориал*» иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.