Российский нападающий Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги

Он забросил больше всех шайб в большинстве.

До этого дня Овечкин делил рекорд с Дэйвом Андрейчуком, но переписать его на себя было делом времени. Это случилось в матче против Детройт Ред Уингз, в котором Александр отличился дважды. Первый гол для него был стандартным – мощнейший щелчок из левого круга вбрасывания. Вратарь остановил шайбу, но не удержал и она вползла в ворота. Всего у Овечкина теперь 275 шайбы в большинстве и это новый рекорд лиги. Российский форвард забросил и еще одну шайбу – уже в пустые ворота на паузе обыграв защитника и тем самым сократил отставание от занимающего третье место Яромира Ягра, у которого 766 шайб за карьеру. Овечкин пока забил на 12 меньше, но в этом сезоне рекорд скорее всего падет, поскольку у Александра уже 24 гола и 50 очков, а играть еще полсотни матчей, если конечно не помешает КОВИД-19. Вашингтон выиграл матч со счетом 3-1. Еще одна шайба на счету Евгения Кузнецова.

Две шайбы помогли Александру Овечкину войти в число 25 игроков Лиги, которые набрали наибольшее количество очков.