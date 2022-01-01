Отставные американские дипломаты потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ в случае вторжения на Украину

Отставные американские дипломаты потребовали от президента Джо Байдена обнародовать санкции против России в случае ее вторжения на Украину, передает агентство Associated Press. В их коллективном заявлении говорится, что план санкций необходимо довести до сведения Москвы сейчас, чтобы Кремль «имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется».



О беспрецедентных санкциях против России президент Джо Байден предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина во время телефонного разговора в ночь на 31-е декабря. Тот в ответ пригрозил полным разрывом отношений двух стран.

Госдеп США по итогам разговора госсекретаря Блинкена и генсека НАТО заявил о готовности альянса к содержательному диалогу с Россией. Он продолжится 10-го января в Женеве. На переговорах на уровне представителей дипломатических ведомств. Россия будет добиваться от США гарантий безопасности, об этом ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Среди подписантов – два бывших посла в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, еще два посла на Украине, а также советники по национальной безопасности и эксперты по России из администрации Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

