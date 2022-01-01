Финал лыжного чемпионата «Тур де Ски» пройдет сегодня в Швейцарии

Российский лыжник Александр Большунов накануне завоевал серебро в масс-старте на втором этапе чемпионата. В интервью телеканалу «Матч ТВ» спортсмен рассказал, что с начала гонки появились проблемы с креплениями.

Свою спортивную форму Большунов оценивает хорошо, он остался доволен результатом вчерашней гонки.