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09:39, 01 января 2022

Финал лыжного чемпионата «Тур де Ски» пройдет сегодня в Швейцарии

Российский лыжник Александр Большунов накануне завоевал серебро в масс-старте на втором этапе чемпионата. В интервью телеканалу «Матч ТВ» спортсмен рассказал, что с начала гонки появились проблемы с креплениями.
Свою спортивную форму Большунов оценивает хорошо, он остался доволен результатом вчерашней гонки.


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