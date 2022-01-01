Лидеры Армении и Азербайджана в новогодних обращениях анонсировали армейские реформы в своих странах

Президент Ильхам Алиев пообещал продолжать закупки Азербайджаном новейшей военной техники, а также создать в стране новое воинское формирование – силы коммандо.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что в стране будут активнее привлекать к воинской службе женщин, а в перспективе срочную военную службу Ереван намерен превратить в обязательные военные сборы и периодически проводимые учения. При этом оба лидера подчеркивают, что выступают за мирное развитие отношений друг с другом.

Осенью 2020-го между двумя странами прошла война в Нагорном Карабахе, которая кончилась сотнями погибших с каждой стороны, утратой Арменией контроля над частью районов и введением российских миротворцев.