Отставные американские дипломаты потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ в случае вторжения на Украину

Отставные американские дипломаты потребовали от президента Джо Байдена обнародовать санкции против России в случае ее вторжения на Украину, передает агентство Associated Press. В их коллективном заявлении говорится, что план санкций необходимо довести до сведения Москвы сейчас, чтобы Кремль «имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется».

Среди подписантов – два бывших посла в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, еще два посла на Украине, а также советники по национальной безопасности и эксперты по России из администрации Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

О беспрецедентных санкциях против России президент Джо Байден предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина во время телефонного разговора в ночь на 31-е декабря. Тот в ответ пригрозил полным разрывом отношений двух стран.