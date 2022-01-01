В России увеличились прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда

Эти величины с сегодняшнего дня составляют более 12,5 и без малого 14 тысяч рублей, соответственно. Повышение МРОТ автоматически приведет к росту всех выплат, которые привязаны к нему (пособие на детей и т.п.).

С прошлого года в России МРОТ рассчитывается по новой методике: теперь он привязан к медианной зарплате за предыдущий год, а не к определенной корзине товаров и услуг.