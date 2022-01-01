В Австрии с сегодняшнего дня будет разрешена эвтаназия для тяжелобольных людей

Для ввода лекарства, способствующего прекращению жизнедеятельности, будет необходимо письменное разрешение пациента. В законе сказано, что одобрить так называемую непрямую эвтаназию также обязаны два врача, один из которых должен специализироваться на паллиативной помощи. Воспользоваться такой услугой могут люди, страдающие тяжёлыми заболеваниями за исключением несовершеннолетних. Специальный медицинский препарат для эвтаназии будет доступен в аптеках, и пациенты смогут его принимать самостоятельно.

Чиновники обратились к теме добровольного медицинского суицида после того, как федеральный суд Австрии отменил положение, исключавшее любые формы активной помощи желающим уйти из жизни. Вскоре новый законопроект о непрямой эвтаназии был разработан в правительстве. А уже в декабре его одобрил австрийский парламент.

Эвтаназия также разрешена в ряде западных стран, включая Испанию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург.