Директор исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина призвала россиян привиться

Директор исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина призвала россиян воспользоваться возможностью сделать прививку, поскольку все пункты вакцинации продолжают работу в праздники.

Оксана Драпкина напомнила, что после прививки также не рекомендуется посещать бани и сауны.