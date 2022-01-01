С сегодняшнего дня в России вступил в силу так называемый закон о приземлении IT-гигантов

По нему зарубежные интернет-компании с аудиторией более полумиллиона человек обязаны открыть в стране свои представительства.

Интернет-эксперт Григорий Бакунов сказал «Эху», что происходящее в России происходит во всём мире, но разными темпами.

В случае отказа предусмотрены разные меры, от простого информирования россиян о нарушении той или иной компанией закона до полной блокировки ее ресурсов на территории страны.

Корпорации Google, Apple, Meta, Twitter и другие пока представительства не открыли.