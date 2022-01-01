Американская киноактриса Бетти Уайт скончалась, не дожив три недели до столетия

Об этом журналу People рассказал ее друг и агент Джеф Витжас. Причины смерти не уточняются, издание TMZ со ссылкой на источники пишет, что никакими конкретными заболеваниями Уайт не страдала.

Телевизионную карьеру актриса начала в 1939 году в сериале «Веселая вдова». Она стала одним из «пионеров» и первопроходцев в телесериалах — ее карьера на телевидении продлилась более 80 лет. Наибольшую известность для американских зрителей актриса получила благодаря сериалу «Золотые девочки» (The Golden Girls), который выходил с 1985 по 1992 год на телеканале NBC.

Уайт за свою карьеру шесть раз получала премию «Эмми» и двадцать три раза была номинирована на нее.