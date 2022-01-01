Жители Великобритании встретили Новый год под бой курантов Биг-бена после многолетней реставрации и при рекордно теплой погоде. Ремонт главных часов Соединенного Королевства начался 5 лет назад и полностью не завершился, но циферблат уже освободили от строительных лесов и в полночь он пробил 12 раз.

Столбики термометров в британской столице показывали 13 градусов, а на юге страны в графстве Сомерсет и вовсе поднялись почти до 16-ти, установив абсолютный максимум для 31 декабря за всю историю метеонаблюдений.

Аналогичный рекорд был установлен этой ночью и близ Вены – там зафиксировали +18.