Новый канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом новогоднем обращении объявил о «новых вызовах в связи с ситуацией на востоке Украины», передает со ссылкой на переведенный текст обращения агентство ТАСС. Шольц также подчеркнул необходимость придерживаться принципа нерушимости границ в Европе и сказал, что для безопасности в Европе незаменимо сотрудничество с США.

С 1-го января к Берлину переходит председательство в Большой семерке.