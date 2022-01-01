В Новом году россияне начнут платить налог на доход по вкладам свыше миллиона рублей

Соответствующий закон вступил в силу еще в начале прошлого года, первые налоги начислятся на проценты по депозитам еще 2021-го.

Налог нужно платить не с самих вкладов, а только с процентов по ним, и то не со всех, а только с тех, которые превышают миллион рублей. Расчет производится по ключевой ставке Центробанка на начало года – 1 января 2021-го она составляла 4,25%. Таким образом, платить налог нужно будет только с дохода, превышающего 42,5 тысячи рублей (или аналогичные суммы в иностранной валюте).