Ряд стран сегодня вводят новые ограничения из-за коронавируса, а некоторые впервые открывают границы для туристов

Лаос разработал концепцию специальных зон для прибывающих иностранцев. Она подразумевает, что города и провинции, которые признают благоприятными в зависимости от заболеваемости, можно будет посетить при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса и отрицательного результата ПЦР-теста. В их числе столица Вьентьян, туристическая деревня Ванвьенг и провинция Сиенкуанг, где расположена Долина кувшинов. Лаос впервые с начала пандемии разрешил иностранцам посещать регионы страны с достаточным уровнем вакцинации среди населения, несмотря на распространение нового омикрон-штамма. В рамках борьбы с возможным ростом заболеваемости в Боливии для посещения мест большого скопления людей будут требовать сертификат о наличии иммунитета к коронавирусу или отрицательный результат ПЦР-теста. И Лаос, и Боливия зарегистрировали двухкомпонентную вакцину «Спутник». В число таких стран вошла и Саудовская Аравия. С сегодняшнего дня туда могут въезжать туристы, привитые российским препаратом. Однако они все равно должны будут пройти двухдневный карантин и сдать тест на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения опасается роста заболеваемости по всему миру в ближайшие месяцы, указывая на высокую степень заразности нового штамма и его возможную устойчивость к антителам.